صناعة البرلمان تهدد باستدعاء رئيس الحكومة لحل أزمة الألومنيوم.. ننتظر قرار الحكومة بتخفيض أسعار غاز المصانع.. التخطيط تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع

صناعة البرلمان تهدد باستدعاء رئيس الحكومة لحل ازمة "الالومنيوم"





صناعة البرلمان: ننتظر قرار الحكومة بتخفيض أسعار غاز المصانع





التخطيط تزف بشرى سارة بشأن خفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع





تستعد لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لعقد خلال الشهر الحالى ا جتماع لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء.





بالتزامن مع اقتراب موعد الاجتماع، طالب عدد من نواب لجنة الصناعة، بمجلس النواب، بتخفيض أسعار الغاز للمصانع، حيث أعرب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أمله فى أن تتخذ لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس المقبل لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء القرارات الحاسمة والتى ترضى طموح أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة.





وقال "عامر" ، إن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر هذا الاجتماع وقراراته التى نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.





وأضاف أن هناك صناعات استراتيجية كبرى مثل صناعات الألومنيوم بمجمع الصناعة بنجع حمادى بمحافظة قنا والذى يعد واحدا من أهم القلاع الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها يواجه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء، متسائلا: لماذا لا يتم حل هذه الازمة الطاحنة داخل هذا المصنع خاصة أن وزارة الكهرباء تابعة للحكومة، وأيضا مصنع الألومنيوم تابع للحكومة والقضية حكومة داخل حكومة وكان يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يجلس مع كل من وزيرى الكهرباء وقطاع الاعمال العام والمهندس محمود سالم رئيس مجلس ادارة شركة مصر للالومنيوم لحل هذه المشكلة المزمنة، والتى تهدد بعواقب وخيمة على صناعات الألومنيوم بمصر.









وتابع: نفسى اعرف لماذا الأسعار التى توجهها الحكومة للصناعة المصرية أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الطاقة، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تنتظر نتائج هذا الاجتماع، وهى لم تفتح هذا الملف انتظارًا لهذا الاجتماع.





هدد المهندس محمد فرج عامر، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين إلى البرلمان إذا صدرت عن هذا الاجتماع قرارات لا تلبى مطالب الصناعة المصرية، مؤكدا أن اللجنة لديها أكثر من طلب احاطة بشأن التحديات والمخاطر الكبيرة التى تواجه مصنع الالومنيوم بنجع حمادى بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء.









من جانبه، قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقليل أسعار الغاز للمصانع أمر ضروري، حيث إنه يعمل على خفض تكاليف إنتاجية المصانع، ومن ثم انخفاض الأسعار على المواطنين.





وأضاف النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لجنة الصناعة طالبت الحكومة في أكثر من اجتماع بخفض أسعار الغاز للمصانع، مشيرًا إلى أن سعر الغاز كان 7 دولارات، ثم خفضته الحكومة العام الماضي إلى 5.5 دولار، ومن المنتظر أن يكون هناك تخفيض آخر على سعر الغاز، تخفيفًَا على أصحاب المصانع.









كما كشف النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حينما حضرت إلى لجنة الصناعة بالبرلمان أعلنت عن أخبار سارة بشأن تسعير الطاقة للمصانع.





وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزيرة التخطيط أعلنت عن أنه سيكون هناك إنخفاض فى أسعار الغاز والكهرباء للمصانع قريبا.





واكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن المصانع تتحمل أعباء إضافية ، وبالتالى حينما يتم تخفيض أسعار الطاقة للمصانع يتم خفض أسعار المنتجات ، وبالتالى تكون هناك فرصة فرصة للمصانع لكى تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج.