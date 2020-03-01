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محافظات

لإعادة الوجه الحضاري والجمالي.. محافظ أسوان يخصص جزءا من موقف السرفيس الجديد للحنطور

الأحد 01/مارس/2020 - 09:52 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان البدء فى تشغيل موقف السرفيس الجديد أسفل كوبرى الشيخ عيسى بتخصيص جزء منه ليكون موقفا لعربات الحنطور وذلك اعتبارًا من الغد ، مع منع وقوفها بطريق كورنيش النيل ، على أن يتم تحريك العربات باستدعائها تليفونيًا طبقًا لطلبات الأفواج السياحية والزائرين من خلال تحكم إدارة النقل البطيء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع شرطة المرافق والشركات السياحية والمراسى والعائمات على أن يتم إلزام أصحاب الحنطور بالزى المناسب والنظافة العامة والبامبرز للمرور على كورنيش النيل فى اتجاه المرسى المحدد بكارت التحرك من الموقف. 

وأكد المحافظ أنه فى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتى تتمثل فى مصادرة عربة الحنطور وذلك بهدف تحقيق السيطرة الكاملة والقضاء على السلوكيات السلبية التى تشوه المنظر الجمالى للكورنيش .

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى المرور والمرافق والحماية المدنية، والرى والكهرباء والطرق والصحة والإسعاف والمراسى والعائمات والحدائق والشباب والرياضة ، بجانب رئيس مدينة أسوان وذلك فى حضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

وخلال الاجتماع شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الجهات المعنية بضرورة إلتزام كل جهة بتنفيذ التكليفات المنوطة بها على أكمل وجه ، على أن يتوازى مع ذلك التنسيق فيما بينهم والعمل بروح الفريق الواحد لتلافى أى سلبيات أو ملاحظات للظهور بالشكل اللائق والمشرف في كافة القطاعات.

وكلف محافظ أسوان بأن يتم تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة أولًا بأول وكنس الشوارع والطرق في توقيتات مناسبة، وسرعة إعادة الشيء لأصله لأى أعمال حفر ، مع تهذيب وتقليم الأشجار ، ووضع اللافتات المضيئة ، ورفع كفاءة الإنارة وتأمين الوصلات والأسلاك الكهربائية بالأعمدة لحماية المواطنين من حدوث أى أضرار مستقبلية ، بجانب تنفيذ أعمال تطهير وتسليك خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لتلافى أى كسر أو طفح يسيء للشكل الجمالى ، بالإضافة إلى تخطيط جميع الطرق ودهان البلدورات بألوان زاهية ومبهرة وذات جودة عالية ، على أن يسبقها تنفيذ أعمال غسيل للأرصفة والأشجار. 

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته للسكرتير المساعد ورئيس المدينة بإعداد خريطة تعريفية متكاملة لقطاعات النظافة داخل كافة القطاعات والجهات المختلفة لتكليفهم بتنفيذ أعمال النظافة كل فى قطاعه على أن يتم تصعيد الأمر للمستوى الأعلى في حالة عدم الالتزام بذلك. 

وشدد على ضرورة منع مركبات التروسيكل من المرور على كورنيش النيل والتى تقوم بتوريد السلع الغذائية للبواخر السياحية وتكثيف الحملات المرورية لضبط أى مخالفات وتلافى أى حوادث أو تشوية للمنظر الجمالى للوصول إلى الانضباط المرورى المطلوب على الوجه الأكمل .
لإعادة الوجه الحضاري والجمالي.. محافظ أسوان يخصص جزءا من موقف السرفيس الجديد للحنطور
لإعادة الوجه الحضاري والجمالي.. محافظ أسوان يخصص جزءا من موقف السرفيس الجديد للحنطور
لإعادة الوجه الحضاري والجمالي.. محافظ أسوان يخصص جزءا من موقف السرفيس الجديد للحنطور
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