الكبسولة: نقاط ارتكاز وهروب.. التنظيم الإرهابي يتوغل في أوروبا

قالت الإعلامية أمانى الخياط، إن تنظيم الإخوان الإرهابى، يثبت تواجده فى نقاط ارتكاز في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن تنظيم الإخوان الإرهابى اتخذ نقاط ارتكاز مثل "بريطانيا، ألمانيا" ليتمكن من خلاله التأثير على صناعة القرار الأوروبي، إضافة إلى اتخاذهما غطاء للهروب.

وتابعت الخياط قائلة: "لما نذكر التنظيم الإرهابى لازم نذكر بريطانيا، إضافة إلى ألمانيا التى تعد بمثابة الحضانة الأولى لتنظيم الإخوان والأمر لم يكن صدفة بل من خلال التواجد التركي الكبير الذى استعانت بها ألمانيا بعد خسارة أعداد كبيرة من سكانها بعد الحرب العالمية الثانية".