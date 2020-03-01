ياسمين عبد العزيز تثير الجدل من جديد حول ارتباطها بـ أحمد العوضي

نشر الفنان كريم فهمي، صورة برفقة ياسمين عبد العزيز، ومدير التصوير أحمد زيتون، من كواليس مسلسل "نحب تاني ليه" عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام".
وعلق كريم فهمي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي في "إنستجرام"، "طبعا مبسوط اننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا بس الفكرة هو انتي فكرة كل دا ان احمد اخويا اللي بيمثل معاكي كل دا ولا ايه ،ولا انتي بتفكري في ايه فهميني دماغك فيها ايه احمديكو مين".
وأثارت ياسمين عبد العزيز، جدلا بسبب تعليقها وتعليقات بعض النجوم علي الصورة خاصة تعليق احمد العوضي بسبب تردد خبر ارتباطهما.
وعلقت "ياسمين" على الصورة "ياحمديكو"، ورد احمد العوضي على تعليقها قائلا: "لا هي دلوقتي شايفة كل الناس الناس احمد".
كما ردت هنا الزاهد علي التعليق "ضاحكة" هي والفنان كريم فهمي.