تعد الشوربة هي أفضل الأطباق على السفرة ولذلك يمكن أن نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة السمك بالطماطم

المقادير

* نصف كيلو سمك فيليه مقطع

* نصف كيلو جمبري

* 3 كوب مرق سمك

* 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

* فلفل أسود

* 1 حبة كبيرة بصل مفروم

* 2 فص ثوم مهروس

* 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

* 2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة

* 1 قرن فلفل احمر حار

* 1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

طريقة التحضير

* يشوح الثوم مع البصل في الزيت

* ثم يضاف السمك المكعبات والجمبري ثم يضاف الكمون

* والملح والفلفل والفلفل الحار ثم تقطع الطماطم المقشرة وتفرم وتضاف

* ثم يضاف المرقة وتترك كل المكونات حتى تنضج وتقدم وتزين بالكزبرة الخضراء أو البقدونس

وبالهنا والشفا