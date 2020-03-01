AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل شوربة السمك بالطماطم

الأحد 01/مارس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد الشوربة هي أفضل الأطباق على السفرة ولذلك يمكن أن نقدم لكي اليوم طريقة عمل شوربة السمك بالطماطم
المقادير
* نصف كيلو سمك فيليه مقطع
* نصف كيلو جمبري
* 3 كوب مرق سمك
* 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
* فلفل أسود
* 1 حبة كبيرة بصل مفروم
* 2 فص ثوم مهروس
* 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
* 2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة
* 1 قرن فلفل احمر حار
* 1 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير
* يشوح الثوم مع البصل في الزيت
* ثم يضاف السمك المكعبات والجمبري ثم يضاف الكمون
* والملح والفلفل والفلفل الحار ثم تقطع الطماطم المقشرة وتفرم وتضاف
* ثم يضاف المرقة وتترك كل المكونات حتى تنضج وتقدم وتزين بالكزبرة الخضراء أو البقدونس
وبالهنا والشفا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشان البرد.. طريقة عمل حمص الشام خطوة بـ خطوة

هنتغدى إيه النهاردة.. لحم مقلقل مع الأرز الأصفر بالمكسرات وسلطة طحينة بالزبادي

هنفطر إيه النهاردة.. أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي والحلو عصير الكركديه بالتوت

طريقة عمل رول البطاطس بالجلاش

طريقة عمل كفتة داوود باشا بالموتزاريلا

جمبرى .. وصفات متنوعة سهلة و سريعة لأشهر أكلة بحرية

ترشيحاتنا

طقطق يتعادل للمصري أمام نهضة بركان مع انطلاق صافرة الشوط الثاني

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل ساسي ومحمود علاء.. وبشرى سارة قبل مواجهة الترجي

شاهد.. فيديو جديد لاعتداء باسم سمرة على محمد رمضان

محمود علاء ردا على رحيله من الزمالك: مكملين حتى لو ببلاش

بعد خضوعها لجراحة.. تعرف على مضاعفات مرض منة عرفة

قرار عاجل من اليونان بشأن أزمة اللاجئين مع تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

شاهد.. المعالم الأثرية في مصر بـ "الصيني" بسبب كورونا

لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور