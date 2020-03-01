مباراة الـ 7 أهداف.. روما يفوز على كالياري 4-3 في الدوري الإيطالي

نجح فريق روما في الفوز على كالياري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ساردينا أرينا في الجولة الـ28 من عمر الكالتشيو.





ورغم الفوز إلا أن السيطرة والاستحواذ كانت لصالح كالياري أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم.





جاءت أهداف روما عن طريق نيكولا كالينيتش بواقع هدفين في الدقيقتين 29 و41 على التوالي، وجاء جاستن كلويفرت ليسجل الهدف الثالث في شباك كالياري في الدقيقة 64، ثم جاء الهدف الرابع والأخير بأقدام أليسكاندر كولاروف في الدقيقة 81 قبل نهاية المباراة.





واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقتا بدلًا من الضائع.





وفي المقابل سجل أهداف كالياري الثنائي جواو غلفاو في الدقيقة28 و غاستين بيريرو في الدقيقة75، وعاد غلفاو مجددًا ليسجل الثالث في شباك لوبيز ويقلص الفارق في الدقيقة 89.



