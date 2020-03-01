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فن

ونحب تاني ليه.. ياسمين عبد العزيز في ورطة بسبب كريم وأحمد فهمي

الأحد 01/مارس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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قسم الفن
نشر الفنان كريم فهمي صورة "سكرين شوت" على حسابه الشخصي عبر تطبيق انستجرام.

وكانت الصورة تحتوي علي تعليقين من كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، وجاء تعليق كريم فهمي كالآتي: "ونحب تاني ليه. مع صديقي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في ثالث تعامل بيننا بعد حالة عشق وحسن وبقلظ"، بينما كان تعليق ياسمين عبد العزيز: "يااحمديكو".

وعلق كريم فهمي علي الصورة التي نشرها علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" كالآتي: "طبعا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا بس الفكرة هو أنتي فاكرة كل دا ان احمد اخويا اللي بيمثل معاكي كل دا ولا ايه، ولا انتي بتفكري في ايه فهميني دماغك فيها ايه احمديكو مين".
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