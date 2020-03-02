حبس لص وشريكه سرقا أجهزة من داخل سيارة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس لص وشريكه، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجهزة من سيارة تاجر بدائرة القسم بأسلوب كسر الزجاج.













البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من صاحب معرض موبيليات قرر باكتشافه كسر الزجاج الجانبي لسيارته حال تواجدها بشارع نهرو ـ دائرة القسم ، وسرقة حقيبة بداخلها ( جهاز لاب توب ماركة HP ، عدد 11 وحدة تخزين خارجية " فلاشة "، متعلقات شخصية) ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بخط سير قدوم وهروب مرتكب الواقعة أمكن تحديده وتبين أنه عاطل ، ومن خلال النشر عن أوصاف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن قوة من وحدة مباحث القسم والمعين بالقول الأمني 751 من ضبطه حال تواجده بشارع الحجاز ـ دائرة القسم.





وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الزجاج" ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدي عميله "سيء النية " عاطل ومقيم في شارع وسط العزبة ـ الخصايصة / قليوبية.





كما تم بإرشاد المتهم بمسكنه ضبط مبلغ مالي 9000 جنيه، أقر بأنها من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها ، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات , واتهمه بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. التى أصدرت قرارها السابق.