خبير: تعديل قانون القطاع العام يفتح المجال لمساهمة رأس المال الخاص في التنمية

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن الدولة لديها توجه قوي نحو مشاركة القطاع الخاص في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وظهرت بوادرها بإجراء حزمة تعديلات تشريعية، لوضع المعايير والآليات

التي تدعم نمو القطاع الخاص، ومساهمته في النمو الاقتصادي بشكل افضل؛





وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صدى البلد"، وكان من بين تلك الأليات؛ إجراء بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، يسمح بخروج الشركات المملوكة للدولة من عباءة القطاع العام، الي القطاع الخاص؛ لتلك التي يقل مساهمة الدولة بها عن 75٪؛ بدلًا من 50.5٪ في القانون 203 لعام 1991. وبحيث تخضع تلك الشركات لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

وأكد الخبير الاقتصادي: إن إجراء تعديلات على كافة القوانين المالية؛ أصبح من أمر هام بهدف تقليص دور الحكومة في إدارة تلك الشركات؛ واقتصار دورها على الاشراف والمتابعة؛ مع ترك تلك الشر كات؛ لتقوم بتصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتطوير قواعد ومعايير الحوكمة والحكم الرشيد، وزيادة درجة

الإفصاح والشفافية؛ كأحد الآليات لمكافحة الفساد الإداري؛ مع ضرورة التدخل الفوري من جانب الحكومة، حال تعرض الشركات لأي مخاطر تؤثر على حملة الاسهم وكافة الأطراف المرتبطة، فضلًا عن استغلال الفائض المالية الضخمة؛ لاستخدامها في انشاء مشروعات جديدة، تكون لها انعكاسات إيجابية على المواطنين بشكل عام.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء.

ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عامًا على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات

كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالاسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.





وتتضمن التعديلات عددًا من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع

الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلًا عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم