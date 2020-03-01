عمرو عبد الحميد: ليس من مصلحتنا إخفاء أية إصابة بفيروس كورونا.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه ليس من مصلحة الحكومة المصرية ولا أية حكومة في العالم إخفاء أي إصابة بفيروس كورونا.





وأوضح «عبد الحميد» خلال برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن» أنه ليس من مصلحة الحكومة المصرية أو أية حكومة إخفاء أية إصابة بالفيروس لأننا لا نعيش بمفردنا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تراقب كل كبيرة وصغيرة.





وتابع : «مش من مصلحتنا أن ندفن راسنا في الرمل او نخبي إذا كان عندنا اي حالات»، مؤكدا أن الحكومة المصرية يستحيل أن تخفي أية حالات إصابة.





وأضاف «عمرو عبد الحميد» أن حوالي 87.611 ألف حالة إصابة، وحوالي 3 آلاف حالة وفاة، وحوالي 41 ألفا و960 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن الصين تتصدر أعداد المصابين بـ 79 ألفا و824 حالة، أما الوفاة 2870 متوفى، ويليها كوريا الجنوبية ثم إيطاليا ثم إيران واليابان ومعظم هذه الدول من العالم الأول.