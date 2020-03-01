موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر من الأهلي قبل لقاء العودة بدوري الأبطال

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي أمس، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة ، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



وقال موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو من الجماهير ملء الاستاد يوم السبت المقبل، الجماهير هي السبب في عدم رحيلي عن صن داونز في الفترة الماضية".

