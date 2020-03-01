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رياضة

موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر من الأهلي قبل لقاء العودة بدوري الأبطال

الأحد 01/مارس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي أمس، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة ، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجو من الجماهير ملء الاستاد يوم السبت المقبل، الجماهير هي السبب في عدم رحيلي عن صن داونز في الفترة الماضية".

وقاد على معلول فريقه للفوز على فريق صن داونز بعدما سجل هدفين رائعين، جاء الهدف الأول من تمريرة رائعة من أجاي لينفرد معلول بالمرمى ويسجل الهدف ، ثم يأتي ليزين شباك صن داونز بالهدف الثاني بعدما سجله عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الوافد الجديد أليو بادجي، وذلك وسط حضور الجماهير الحمراء.

ويستعد النادي الأهلي للسفر لجنوب أفريقيا لملاقاة فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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