اختبار بسيط يكشف عن إصابتك بفيروس كورونا من عدمه





وتقول التوعيات إن الكورونا لا يظهر في البداية له أي علامات للعدوى حتي 28 يوما من ظهور اعراض الفيروس، يقدم الأطباء اليابانيون اختبارًا بسيطًا يمكننا القيام به كل صباح.





الاختبار





خذ نفسًا عميقًا وأمسك أنفاسك لأكثر من 10 ثوانٍ، إذا نجحت في الزفير دون سعال وعدم الراحة والتعب والصلابة في صدرك ، فهذا يثبت أنه لا يوجد تليف في الرئتين ويشير بالفعل إلى عدم وجود فيروس





تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن فمك وحلقك رطبان وليس جافان تناول كوبًا من الماء مرة واحدة على الأقل كل 15 دقيقة لأنه حتى إذا دخل الفيروس فمك ، فإن السوائل التي تتناولها بانتظام يمكن أن تنقلها إلى المعدة ، وحموضة المعدة تقتل الفيروسات















