AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: ربط الاستثمار بالسياحة أمر ضروري

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي

أكد النائب  ابراهيم حمودة عضولجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب أهمية انشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرا لتنسيقها عمل وزارة الصحة مع كافة الوزرات لتيسير عمل المستثمرين.

 

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أنه سيسهل من اتصال المستثمرين مباشرة بوزير السياحة وكل الوزراء المسؤولين لدعم استثمارهم وإزالة العقبات التي تواجههم، المتمثلة في التراخيص والضرائب والجمارك وحل المشاكل في وقت محدد.

وناشد النائب ابراهيم حمودة المستثمرين بتفويض اموالهم داخل البلد والاستفادة من الميزات المقدمة لهم موكدا اهمية السياحة  والاستثمار للاقتصاد المصري.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية،ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

 

ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، متىاقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتشكيل هيئة استثمارية داخل كل وزارة

لتذليل العقبات.. تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار.. واقتصادية النواب: ينهي حالة التضارب بين الوزارات.. ونائب يطالب بتشكيل وحدات مختصة في كل وزارة

الآثار الإسلامية.. سياحة البرلمان تكشف خطة اللجنة الفترة المقبلة

العناني أمام سياحة البرلمان: لجنة وزارية لإنهاء مشاكل القطاع.. تعرف عليها

مدبولى : اللجنة الوزارية للسياحة تهدف إلى حل مشكلات المستثمرين

ترشيحاتنا

ريال مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني من برشلونة بهدفين على أرض البرنابيو ..فيديو

ماذا يحدث اذا تناولت أرجل الدجاج

إبراهيم سعيد يعلق على ظهور مجدي عبد الغني مع رضا عبد العال وبكائه في عزاء "مبارك"

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يتعادل مع المصري 2-2

سعر الدولار اليوم يصل 15.69 للبيع.. مصر تحارب فيروس كورونا أيضا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد