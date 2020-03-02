برلماني: ربط الاستثمار بالسياحة أمر ضروري

أكد النائب ابراهيم حمودة عضولجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب أهمية انشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرا لتنسيقها عمل وزارة الصحة مع كافة الوزرات لتيسير عمل المستثمرين.

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أنه سيسهل من اتصال المستثمرين مباشرة بوزير السياحة وكل الوزراء المسؤولين لدعم استثمارهم وإزالة العقبات التي تواجههم، المتمثلة في التراخيص والضرائب والجمارك وحل المشاكل في وقت محدد.

وناشد النائب ابراهيم حمودة المستثمرين بتفويض اموالهم داخل البلد والاستفادة من الميزات المقدمة لهم موكدا اهمية السياحة والاستثمار للاقتصاد المصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية،ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، متىاقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.