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أستاذ فيروسات يوضح موقف التوصل لأدوية تعالج فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 11:31 م
كورونا
كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور فايد عطية، أستاذ فيروسات طبية ومناعة بجامعة شانتو الصينية، إن الأدوية المختلفة التي تمت تجربتها على الحالات البشرية بخصوص فيروس كورونا بدأت من أمريكا وبعض الدول وسبقوا الصين في تلك الخطوة.



وأضاف فايد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" المذاع على "قناة تن"، أن هناك أدوية خاصة بالإيبولا تمت تجربتها بالفعل وحققت نتائج، إضافة إلى عقار سارس والإيدز أيضا يأتي بنتائج مع بعض الحالات.



وأوضح فايد عطية، أن هذه الادوية تمت تجربتها علي أشخاص مصابين وأتت بنتائج بالفعل ومنها تقليل الالتهاب الرئوى بشكل كبير إضافة إلى حالات شفيت بالفعل.



وتابع فايد عطية، أن أي تجربة أو بحث يتم عرض اسمه واسم الدواء يوميا في مؤتمر صحفي ويتناولون به كل التفاصيل.



وأكمل فايد عطية، أن الصين واجهت انتشار فيروس كورونا بشكل احترازى منقطع النظير كما أن الحبس هو عقوبة اطلاق الشائعات حول كورونا في الصين.

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