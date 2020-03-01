مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب: غضب الشعب القطري زاد على نظام تميم.. فيديو

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن قناة الجزيرة تروج لخطابات زعماء إيران وتركيا.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن غضب الشعب القطري زاد من النظام الذي يحكمه، حيث إن الشعب القطري لا يرضى بوجود علاقات واسعة معلنة بين النظام القطري ودولة إسرائيل وكذلك مع تنظيم القاعدة.





وتابع مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب ، أن النظام القطري يمول تنظيمات شيعية في البحرين مما يتسبب في غضب البحرين، كما أن هناك ضباط بحرينيين خرجوا من الخدمة من الجيش والشرطة استقطبهم تميم حاكم قطر ومنحهم الجنسية القطرية.





وأردف أن نظام تميم ليس لديه حرية، ولا برلمان، ولا دستور، ولا معارضة، ولا مجتمع مدني، ولا تاريخ ولا انتماء لبلده.