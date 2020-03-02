مساعدات إنسانية إضافية للسودان من الاتحاد الأوروبي بـ 30 مليون يورو

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي وصل شمال دارفور اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من المستشارين الأوربيين وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، أن الأوضاع في المنطقة باتت أفضل من السابق.



وأعلن بوريل عقب اجتماعه بالمنظمات الدولية وزيارة معسكر زمزم للنازحين الذى يضم 125 ألف نازح عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان بقيمة 30 مليون يورو، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدة الإنسانية، ليعيش الناس حياة طبيعية، وإيجاد حلول عادلة للمستقبل، وليواصل الجيش والشرطة السودانية واليوناميد، توفير الأمن وحماية المدنيين، مشددًا على أهمية حماية النازحين داخليًا.