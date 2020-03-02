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اقتصاد

مساعدات إنسانية إضافية للسودان من الاتحاد الأوروبي بـ 30 مليون يورو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:14 ص
مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية
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وكالات
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي وصل شمال دارفور اليوم على رأس وفد رفيع المستوى من المستشارين الأوربيين وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، أن الأوضاع في المنطقة باتت أفضل من السابق.

وأعلن بوريل عقب اجتماعه بالمنظمات الدولية وزيارة معسكر زمزم للنازحين الذى يضم 125 ألف نازح عن مساعدات إنسانية إضافية للسودان بقيمة 30 مليون يورو، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدة الإنسانية، ليعيش الناس حياة طبيعية، وإيجاد حلول عادلة للمستقبل، وليواصل الجيش والشرطة السودانية واليوناميد، توفير الأمن وحماية المدنيين، مشددًا على أهمية حماية النازحين داخليًا.

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية للنازحين من الصراعات في دارفور عبر المنظمات الدولية والأوروبية ووكالات الأمم المتحدة في مجال الغذاء والصحة ومياه الشرب والتعليم وحماية المدنيين.
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