AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على قائمة المحظورات التصديرية بالسعودية

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 ص
وكالات
أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالسعودية، إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية "البرية والبحرية والجوي"، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" الجديد (Covid-19).

وذلك وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه) سواءً بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد (Covid-19) في المملكة، والمتضمّنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذًا للتدابير الوقائية وتوفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة التنين الصيني فى خطر.. مواطنون يسقطون بالشوارع بعد إصابتهم بـ كورونا.. فيديو

نيويورك تايمز: حالة الذعر والتهافت على شراء الكمامات تزيد خطورة انتشار كورونا في الولايات المتحدة

شركة إسرائيلية تحقق مكاسب هائلة من فيروس كورونا .. تفاصيل

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يدخل الجسم من خلال العينين.. فيديو

الصين: 361 حالة وفاة و17 ألفا و238 إصابة بفيروس "كورونا الجديد"

دولة غير متوقعة تتبرع للصين لـ مكافحة فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل من جديد حول ارتباطها بـ أحمد العوضي

عايزني أموت.. أول تعليق من عادل إمام على إصابته بفيروس كورونا | فيديو

تعرف على هواتف محمد صلاح.. من بينها تليفون ذهب

بعد توقف النشاط الرياضي في المغرب.. تعرف على مصير مباراة العودة بين المصري ونهضة بركان

يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد