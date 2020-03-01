يجب التصدي للشائعات.. سامي عبد العزيز: المتربصون بالدولة ينتشرون في فترة الأزمات.. فيديو

قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يقدر مشاعر وزيرة الصحة كإنسانة ولكن لابد ان نعترف ان قدر المسئول العام ان يهاجم ويطارد من كل الاتجاهات، لذلك لا يجب ان يعبر عن سعادته او حزنه.





وأضاف «سامي عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأى عام» المذاع على قناة «تن» أن العالم يعيش في فترة ارتباك كبيرة وفي هذا الوقت الشائعات تزيد، خاصة أن مستوى التعليم منخفض.





وأشار خبير الإعلام، إلى أن المتربصون بالدولة ينتشرون في فترة الأزمات للطعن في القدرات ويجب التصدي إلى الشائعات، مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية تعاملت مع هذه الازمة بجدية شديدة .









ودعا «سامي عبد العزيز» قادة الرأي والأحزاب وكل المسئولين للمساهمة في التصدي إلى الشائعات وقت الأزمات، مشددا على أن الأزمات لها أسلوب تعامل مختلف خاصة أن الأزمة طبيعية تؤدي إلى فقدان حياة، ولابد من مبادرات حتى نعيش في أمان.