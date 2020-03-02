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اقتصاد

تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 6.04%

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:01 ص
مصرف لبنان
مصرف لبنان
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وكالات
تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 فبراير 2020، بقيمة 708 مليارات ليرة لبنانية، لتصل إلى 197 مليارًا و904 ملايين ليرة لبنانية، بما يعادل 6.04%، مقيّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 15 مليار ليرة، كما ارتفعت العملة المتداولة بمقدار 203 مليارات.

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 925 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 240 مليون دولار، كما تراجعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 563 مليار ليرة.
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