تراجع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع بنسبة 6.04%

تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 20 فبراير 2020، بقيمة 708 مليارات ليرة لبنانية، لتصل إلى 197 مليارًا و904 ملايين ليرة لبنانية، بما يعادل 6.04%، مقيّمة على أساس سنوي.



وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 15 مليار ليرة، كما ارتفعت العملة المتداولة بمقدار 203 مليارات.