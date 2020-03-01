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محافظات

مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ معرضًا للسلع الغذائية والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى40٪ بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ. 

جاء ذلك تحت رعاية وبحضور المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يساندها الحزب في جميع المحافظات.

وقال الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالحزب بكفر الشيخ، إن المعرض شامل يضم جميع السلع الغذائية والملابس ومستلزمات العرائس والنجف والسجاد والأحذية والأدوات المدرسية والشنط بتخفيضات تصل إلى 40٪ موضحا أن المعرض شهد إقبالًا شديدًا من المواطنين طوال اليوم.

وشهد حفل الافتتاح المحاسب هاني الغريب، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وعمرو سعدة، أمين الإعلام، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري وخميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وعبر زوار المعرض عن سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة خاصة على السلع الغذائية والملابس مطالبين بافتتاح معارض أخرى بالمدن والقرى مشيدين بحزب مستقبل وطن والفعاليات والمبادرات التي يقدمها لخدمة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للمشاركة المجتمعية وإقامة معارض السلع الغذائية والأدوات المدرسية ومساندة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع والملابس والأدوات المدرسية في كفر الشيخ.. صور
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