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اقتصاد

اليوم.. السعودية تنظم مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:01 ص
مؤتمر الاستجابة لحالات
مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ
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وكالات
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ والقيادة العالمية لقيادة الحرائق 2020 والمعرض المصاحب الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالسعودية، بمشاركة 60 متحدثًا و50 عارضًا من داخل المملكة وخارجها، لمدة ثلاثة أيام في مركز الملك عبدالله الحضاري في مدنية الجبيل الصناعية.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى المعرفة لدى فرق الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الحرائق والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في المنطقة لإدارة الاستجابة للطوارئ والتعامل مع الحرائق.

ويناقش المشاركون في المؤتمر العديد من المحاور التي تتمثل في الاستجابة للطوارئ وتأثيرها على الأعمال وهي: (التخطيط للطوارئ والتأهب لها، ومرونة الأعمال واستردادها للمواد الخطرة، والدروس المستفادة من الكوارث، والحوادث العالمية- التحديات والفرص، والتكنلوجيا والابتكار في إدارة المخاطر، والمدونات والمعايير والسياسات في السلامة والحرائق، وأفضل الممارسات في الاستجابة لحالات الطوارئ، والكفاءة في خدمة إطفاء الحرائق، والتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، واختبار وفحص أنظمة الحريق)، إضافة إلى ورش عمل تتحدث عن التأهب والاستعداد للطوارئ، وإدارة الطوارئ والأزمات، واستمرارية الأعمال وتخطيط عملية الاسترداد.
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