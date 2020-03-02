اليوم.. السعودية تنظم مؤتمر الاستجابة لحالات الطوارئ

ويناقش المشاركون في المؤتمر العديد من المحاور التي تتمثل في الاستجابة للطوارئ وتأثيرها على الأعمال وهي: (التخطيط للطوارئ والتأهب لها، ومرونة الأعمال واستردادها للمواد الخطرة، والدروس المستفادة من الكوارث، والحوادث العالمية- التحديات والفرص، والتكنلوجيا والابتكار في إدارة المخاطر، والمدونات والمعايير والسياسات في السلامة والحرائق، وأفضل الممارسات في الاستجابة لحالات الطوارئ، والكفاءة في خدمة إطفاء الحرائق، والتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها، واختبار وفحص أنظمة الحريق)، إضافة إلى ورش عمل تتحدث عن التأهب والاستعداد للطوارئ، وإدارة الطوارئ والأزمات، واستمرارية الأعمال وتخطيط عملية الاسترداد.