صباح البلد يستعرض جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة الرئيس "للعناية بصحة الأم والجنين"

يستعرض برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين مبادرة الرئيس "للعناية بصحة الأم والجنين" والتي انطلقت في 4 محافظات كمرحلة أولى.. وتستهدف الكشف عن 6 أمراض أبرزها "الإيدز وفيرس B".





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





ويستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





و يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.