روسيا تصفع أردوغان : لن نضمن أمن الطيران التركي في سماء سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إنها لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في المجال الجوي السوري.





وكان الجيش السوري أعلن، صباح اليوم، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.





كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.



