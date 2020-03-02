قبل أيام من انطلاق دورته التاسعة.. تعرف على لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ستيف أيوريندي كبير نقاد صحيفة الثقافة النيجيرية ومقرها مدينة لاجوس. تلقى تعليمه في جامعتي أوبافيمي أولولو النيجيرية وجامعة ليستر البريطانية. عمل ستيف بالعديد من الوظائف منها مراسل صحفي، محرر، ناقد، مدير تحرير ومؤلف. بدأ مسيرته المهنية عام 1991 بالعمل في أهم الصحف الرئيسية بنيجيريا، كما عمل بصحيفة الجارديان والصحيفة النيجيرية بانش كمراسل وناقد فني. ثم عمل لاحقًا مدير عام ورئيس تحرير لصحيفة ناشيونال ميرور منذ عام 2010 وحتى 2013. ألف أيوريندي عدة كتب. حاليًا هو رئيس مجلس إدارة وعضو بلجنة تحكيم جوائز السينما الأفريقية. وتتكون لجنة تحكيم الفيلم التسجيلى الطويل من:

الطب في الدار البيضاء. في السبعينيات، أصبح عضوًا في الاتحاد الوطني لأندية السينما المغربية. في عام 1976، شارك في الفيلم الجماعي رماد الزريبة. في عام 1990، صدر أول فيلم روائي طويل له يوميات حياة عادية. في عام 1998، أخرج الشرايبي ثلاثية موجهة للمرأة المغربية. تمت الثلاثية في عام 2011 بفيلم نساء في المرايا. في ديسمبر 2015 ، كان عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي الخامس عشر.

سعد الشرايبي درس الطب في الدار البيضاء. في السبعينيات، أصبح عضوًا في الاتحاد الوطني لأندية السينما المغربية. في عام 1976، شارك في الفيلم الجماعي رماد الزريبة. في عام 1990، صدر أول فيلم روائي طويل له يوميات حياة عادية. في عام 1998، أخرج الشرايبي ثلاثية موجهة للمرأة المغربية. تمت الثلاثية في عام 2011 بفيلم نساء في المرايا. في ديسمبر 2015 ، كان عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي الخامس عشر.

من أبوين ذوي أصول نيجيرية وسنغالية. قضت طفولتها في غينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. هاجرت لاحقًا إلى فرنسا لدراسة المسرح. في عام 2015 ، قامت ببطولة فيلم عين العاصفة، وهو الفيلم الذي افتتح المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو (الفيسباكو). في مارس 2017، تم عرض فيلمها عين العاصفة في افتتاح مهرجان ديفرسيني الرابع عشر. في عام 2019، شغلت نداي منصب عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الثانية والسبعين.

ميمونة نداي تنحدر من أبوين ذوي أصول نيجيرية وسنغالية. قضت طفولتها في غينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. هاجرت لاحقًا إلى فرنسا لدراسة المسرح. في عام 2015 ، قامت ببطولة فيلم عين العاصفة، وهو الفيلم الذي افتتح المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو (الفيسباكو). في مارس 2017، تم عرض فيلمها عين العاصفة في افتتاح مهرجان ديفرسيني الرابع عشر. في عام 2019، شغلت نداي منصب عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الثانية والسبعين.

جاستون كابوريه درس التاريخ في جامعة السوربون في باريس. وأثناء بحثه في تاريخ التمييز العرقي ضد إفريقيا لرسالة الماجيستير، انجذب كابوريه إلى الأفلام الوثائقية. ثم فكر في استعمال الأفلام كوسيلة لنشر المعرفة التاريخية، فالتحق بمعهد الدراسات السينمائية الفرنسي، ثم نما شغفه بالسينما لذاتها تدريجيًا. حصل على شهادته في الإنتاج السينمائي عام 1976. عاد إلى موطنه ليكون مديرًا للمركز الوطني للسينما. كان فيلمه عطية الرب ثاني فيلم روائي ينتج في تاريخ بوركينا فاسو. حازت أعماله على العديد من الجوائز الدولية، بما فيها جائزة سيزار الفرنسية.

جاستون كابوريه درس التاريخ في جامعة السوربون في باريس. وأثناء بحثه في تاريخ التمييز العرقي ضد إفريقيا لرسالة الماجيستير، انجذب كابوريه إلى الأفلام الوثائقية. ثم فكر في استعمال الأفلام كوسيلة لنشر المعرفة التاريخية، فالتحق بمعهد الدراسات السينمائية الفرنسي، ثم نما شغفه بالسينما لذاتها تدريجيًا. حصل على شهادته في الإنتاج السينمائي عام 1976. عاد إلى موطنه ليكون مديرًا للمركز الوطني للسينما. كان فيلمه عطية الرب ثاني فيلم روائي ينتج في تاريخ بوركينا فاسو. حازت أعماله على العديد من الجوائز الدولية، بما فيها جائزة سيزار الفرنسية.

كانت أولى تجاربه التمثيلية من خلال مسرحية بالعربي الفصيح في 1992، ومنها قرر التفرغ للتمثيل. ظهر مصطفى شعبان لأول مرة على شاشة السينما في فيلم رومانتيكا عام 1996، وبدأت انطلاقته الفعلية في 2001 من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي مع النجم نور الشريف وفيلم سكوت هنصور للمخرج يوسف شاهين وفيلم مافيا للمخرج شريف عرفة. ليتولى بعدها بطولات مطلقة في السينما والتليفزيون خلال الألفينات.

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن لجان تحكيم دورته التاسعة، والمنتظر إنطلاقها مساء يوم 6 مارس، بداية من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ، وضمت الفنان مصطفى شعبان ، الذى بدأ مشواره الفني من خلال العمل كمخرج بالمسرح الجامعي وعرضت له مسرحية ضمن مهرجان الفنون المسرحية في فرنسا ولاقت نجاحًا كبيرًا.

أمجد أبو العلا

مخرج ومنتج سوداني، درس الإعلام في جامعة الإمارات وعمل مخرجًا للأفلام الوثائقية، قام بتصوير العديد من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات سينمائية مختلفة. وهو يعمل الآن كرئيس للجنة البرمجة لمهرجان السودان للسينما المستقلة. تم عرض فيلمه الروائي الطويل الأول "ستموت في العشرين" للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول، وتلاه جولة واسعة في المهرجانات حول العالم.





عصام زكريا

صحفي وناقد سينمائي وباحث من مواليد القاهرة، كتب المئات المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، كما ألف عشرة كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما، شغل منصب عضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، وشارك في العديد من الندوات الثقافية والدوائر البحثية والبرامج السينمائية الخاصة، من بين المسؤوليات والمناصب التي تولاها: رئيس تحرير مجلة "نظرة" المتخصصة في السينما المستقلة، ومدرس بقسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





مختار العجيمي

مخرج سينمائي تونسي شهير. إنتقل إلى إحتراف الأفلام الوثائقية الطويلة. عاد إلى الوطن للمساهمة في الفن الديناميكي المتوقع من قبل المثقفين والفنانين.





بيتر وانجوجي جيتاو

مخرج سينمائي حاصل على العديد من الجوائز، وعمل بشكل تعاوني وفردي في مجموعة من المشاريع متعددة الاختصاصات والاهتمامات الاجتماعية على مدى أكثر من ثمانية أعوام، وقام بإنتاج مسرحيات وأفلام وثائقية وأفلام روائية تتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية في أوغندا وتنزانيا وكينيا. عمل بيتر مع العديد من المنظمات غير الحكومية في مشاريع أفلام مختلفة منها؛ فيلم-ايد الدولية، برنامج الأغذية العالمي، وندل ترست كينيا، خدمات السكان في كينيا والمؤسسة الطبية والبحثية الأفريقية. كما قام بإخراج برامج تلفزيونية حاصلة على جوائز لصالح التلفزيون الكيني.





تيرنو ابراهيما ديا

باحث وناقد سنغالي في مجال السينما المقارنة. يعمل ايضًا محاضر للدراسات السينمائية منذ عام 1999 بجامعة بوردو 3. وهو رئيس التحرير مجلة أفريسينيه المكرسة للسينما الافريقية بالقارة والدياسبورا. كما يترأس تحرير ايماج فرانكوفون. عمل كمنسق بمهرجان الفيلم الأسود العالمي الثالث في داكار. كما عمل كمذيع في راديو كامبوس بوردو، وتخصص في أفلام الأفارقة في القارة والدياسبورا. حصل تيرنو على جائزة خاصة عن مجمل أعماله من مهرجان إيماج إي فو السينمائي بداكار في عام 2018. كما تم إختياره عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية في مهرجان قرطاج في نفس العام.





لجنة تحكيم الأفلام القصيرة:





أحمد فوزى صالح

مخرج مصري درس التاريخ من جامعة قناة السويس. بعد ذلك ، تلقى تعليمه في كتابة السيناريو في المعهد العالي للسينما في مصر حيث تخرج في عام 2009. وشارك في العديد من الأفلام الوثائقية ككاتب سيناريو وباحث. تم عرض فيلمه الوثائقي القصير جلد حي من إنتاج 2011 في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية. تم عرض فيلمه الأول ورد مسموم عرضًا عالميًا أول في مهرجان روتردام السينمائي الدولي في عام 2018، وتلاه جولة مهرجانات موسعة في جميع أنحاء العالم.





أسماء المدير

مخرجة ومؤلفة مغربية ولدت بمدينة سلا عام 1981. حصلت على ماجستير في السينما الوثائقية من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ودبلوم الإخراج من المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري بالرباط سنة 2010. تعمل المخرجة الشابة مع العديد من شركات الإنتاج داخل المغرب وخارجه خاصة بلندن. من أفلامها الرصاصة الأخيرة (2010) والذي حاز على أكثر من 123 محليه محليه ودولية، وألوان الصمت الحائز على أكثر من 18 جائزة وطنية ودولية.

مارك لطفي

هو منتج ومخرج سينمائي مصري، بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية، درس بعدها في ورشة صناعة الأفلام المنظمة من قبل سينمائيون مستقلون للإنتاج والتوزيع (سمات) لمدة عامين. بعدها أخرج فيلمه القصير الأول مينيرفا، كما أسس ويدير استوديوهات فيج ليف في الإسكندرية. ساعد الاستوديو في الحركة السينمائية المستقلة في المدينة من خلال دعم الفنانين والمخرجين بالمعدات والدعم الفني، ومن خلال الاستوديو، صنع العديد من الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية كمنتج ومخرج، أخرهم الفيلم القصيرة علاقة ليلة واحدة (٢٠١٩)

ديفيد “توش” جيتونجا

مخرج يعيش في نيروبي. ولد في شرق كينيا في بلدة نانيوكي في سبتمبر 1981. بدأ توش تعليمه في مجال التسويق، لكنه سرعان ما انجذب إلى صناعة السينما. بعد تخرجه في عام 2003. واصل توش، الذي كان قد قام بالفعل بعمله الأول كمساعد إنتاج في أمور خطرة في عام 2002، العمل على العديد من الأعمال الأخرى كمساعد مخرج. تم اختيار فيلم نيروبي عمر النصف ليمثل كينيا لجوائز الأوسكار الخامس والثمانين لأفضل فيلم بلغة أجنبية. واستمر في الفوز بالعديد من الجوائز المحلية والدولية.





سالم دندو

ممثل ومخرج من مواليد 1968 بمدينة شنقيط موريتانيا، درس القانون والتحق باتحاد المسرحيين الهواة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي حيث تم اكتشاف مواهبه في مجال التمثيل المسرحي من قبل كتاب ومخرجين أمثال خليل طافش الذي أشرف على تكوينه لمدة ثلاث سنوات، مثل وأخرج العديد من الاعمال المسرحية، ثم التحق بالتلفزيون ممثلا في العديد من البرامج والأعمال التلفزيونية، ليهتم بالسينما مع بداية الالفينات ويؤسس مع مجموعة من رفاقه دار للسينمائيين سنة 2002 والتي يشغل حاليا منصب مديرها العام. أنتج وأخرج العديد من الأفلام منها الوثائقي والروائي كان آخرها فلم تيتا بائعة النعناع سنة 2016 كما مثل في العديد من الأفلام الموريتانية أشهرها فيلم "تمبوكتو" للمخرج عبدالرحمن سيساكو.





لجنة تحكيم الدياسبورا:





أنجالي برابهو

أستاذة الدراسات الفرنسية والفرنكوفونية في كلية ويليسلي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدرس أيضًا في برنامج دراسات السينما والإعلام. مؤلفة كتاب "التهجين: الحدود، التحولات والآفاق" في 2007، وقد نشرت على نطاق واسع في مجلات عدة مثل مجلة السينما، المجلة الدولية للدراسات الفرنسية والفرنكوفونية، دراسات ليفيناس، مجلة الفلسفة الفرنسية والفرنكوفونية، علم الأصوات، دراسات في أدب القرن العشرين والحادي والعشرين، الدراسات الفرنكوفونية، والأدب المقارن.





بيتر رورفيك

شغل منصب مدير مهرجان دربان السينمائي الدولي في جنوب أفريقيا بين عامي 1999 حتي 2012. كمدير لمركز الفنون الإبداعية (UKZN)، كان مسؤولًا أيضا عن المهرجانات السنوية الأخرى مثل "وقت الكاتب"، جومبا! الرقص المعاصر"و "شعر إفريقيا". تضم خبراته جمع التمويلات لدعم المشاريع والتخطيط الاستراتيجية، وتنفيذ المهرجانات، و اقامة حوار الثقافات، والتدريب، ومبادرات تنمية الجماهير. عمل عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات وفي لجان الاختيار و قراءة السيناريوهات. تقلد مؤخرا منصب الأمين العام لشبكة "آرتيريال".