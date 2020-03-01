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توك شو

شركات السياحة: الصين لن تؤثر على السياحة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 11:51 م
مجدى صادق
مجدى صادق
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إبراهيم القادري
قال مجدى صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن الصين لن تؤثر على السياحة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا لأن مصر يأتي اليها 300 سائح صيني سنويا فقط .

وأضاف مجدى صادق خلال لقائه في برنامج رأي عام المذاع علي قناة تن ، أن هناك حالة خوف وهلع من الإصابة بفيروس كورونا ولكن ذلك لن يؤثر على السياحة بشكل كبير لان كل ما هو يخيف السائح هو ركوب الطائرة وان يتواجد بها شخص مصاب بالفيروس.

وأوضح مجدى صادق ، أن هناك توعية في العالم أجمع بشأن انتشار فيروس كورونا ولكن هذا الفزع والهلع ضرورى ولكن في حدود الأزمة، مضيفا أن السعودية أغلقت باب العمرة لحين اتخاذ الخطوات الاحترازية الخاصة بهم لعدم انتشار الفيروس لديهم .

واستكمل عضو غرفة شركات السياحة، ان هناك الكثير من المعارض السياحية على مستوى العالم تم غلقها خوفا من هذا الوباء .

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