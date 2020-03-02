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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/3/2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين 2- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 2-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

الحمل
من21/3 إلى 20/4

عاطفيا وعائليا: علاقاتك تتحسن تدريجيا وتجمعك بالأحباب والأقارب نشاطات مهمة.

مهنيا واجتماعيا: تبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

الثور
من 21/4 إلى 21/5

مهنيا : من المهم اليوم أن تكون يقظا وكن مستعدا لتنظيم نفقاتك.

عاطفيا واجتماعيا: حاولى أن تقاوم وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6

مهنيا : قد تنخفض طاقتك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.

اجتماعيا وعاطفيا: تميل للوحدة وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7

مهنيا .. تميل نحو مشاركة الأحباب والأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

عاطفيا : القمر المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: تميل اليوم نحو أن تضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك المهنية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10

مهنيا : ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.

عاطفيا : تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا:  تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

عاطفيا:  كن مستعدا للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع شريك حياتك وتذكر أن لا شيء يدرك بدون تعب.

الجدى

عائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.

اجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تهتم بصحتك، فقط عليك أن تعمل في سرية وكتمان.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا :  عليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر.

عاطفيا:  يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو تميل للعصبية والتسرع وعليك بالصبر.

دلو

مهنيا : علىك اتباع أسلوب سليم في إدارة حياتك.

عاطفيا : اليوم تميل للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3

مهنيا : القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك

عاطفيا : عليك أن تعمل في سرية وكتمان.


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