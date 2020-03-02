حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/3/2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

عاطفيا وعائليا: علاقاتك تتحسن تدريجيا وتجمعك بالأحباب والأقارب نشاطات مهمة.
مهنيا واجتماعيا: تبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.
مهنيا : من المهم اليوم أن تكون يقظا وكن مستعدا لتنظيم نفقاتك.عاطفيا واجتماعيا: حاولى أن تقاوم وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك
مهنيا : قد تنخفض طاقتك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل للوحدة وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.
عاطفيا : القمر المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية.
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: تميل اليوم نحو أن تضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك المهنية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.
مهنيا : ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة.عاطفيا : تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك
عاطفيا: كن مستعدا للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع شريك حياتك وتذكر أن لا شيء يدرك بدون تعب.
الجدى
عائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء.
اجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تهتم بصحتك، فقط عليك أن تعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا: يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو تميل للعصبية والتسرع وعليك بالصبر.
مهنيا : علىك اتباع أسلوب سليم في إدارة حياتك.
عاطفيا : اليوم تميل للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.
مهنيا : القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك
عاطفيا : عليك أن تعمل في سرية وكتمان.