حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/3/2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاثنين 2- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 2-3- 2020 و توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





الحمل من21/3 إلى 20/4

عاطفيا وعائليا: علاقاتك تتحسن تدريجيا وتجمعك بالأحباب والأقارب نشاطات مهمة. مهنيا واجتماعيا: تبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

الثور من 21/4 إلى 21/5

مهنيا : من المهم اليوم أن تكون يقظا وكن مستعدا لتنظيم نفقاتك. عاطفيا واجتماعيا: حاولى أن تقاوم وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك عاطفيا واجتماعيا: حاولى أن تقاوم وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6

مهنيا : قد تنخفض طاقتك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة. اجتماعيا وعاطفيا: تميل للوحدة وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.





السرطان من 22/6 إلى 22/7





مهنيا .. تميل نحو مشاركة الأحباب والأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم. عاطفيا : القمر المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وتعطي لذلك الأولوية. الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا: القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا: تميل اليوم نحو أن تضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك المهنية.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.

الميزان من 23/9 إلى 22/10

مهنيا : ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك للتصرف بحكمة. عاطفيا : تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك عاطفيا : تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: كن مستعدا للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع شريك حياتك وتذكر أن لا شيء يدرك بدون تعب.

الجدى

عائليا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك وتصر على مثالية الأداء. اجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك أن تهتم بصحتك، فقط عليك أن تعمل في سرية وكتمان.

القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا : عليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر. مهنيا : عليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات واطلب وقتا لتفكر.

عاطفيا: يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو تميل للعصبية والتسرع وعليك بالصبر.

دلو

مهنيا واجتماعيا: تمهل في تفكيرك واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

مهنيا : علىك اتباع أسلوب سليم في إدارة حياتك.

عاطفيا : اليوم تميل للانطلاق في كل اتجاه وتسعد بأوقات تجمعك بمن تحبهم.

الحوت من 20/2 إلى 20/3



مهنيا : القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك



عاطفيا : عليك أن تعمل في سرية وكتمان.





