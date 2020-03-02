صادرات نفط العراق 3.4 مليون برميل يوميا في فبراير

قالت وزارة النفط العراقية اليوم إن صادرات البلاد من الخام زادت قليلا إلى 3.391 مليون برميل يوميا في شهر فبراير المنقضي، من 3.306 مليون برميل يوميا في يناير السابق.
وبلغت الصادرات من مرافئ الجنوب في البصرة 3.304 مليون برميل يوميا في فبراير ، ارتفاعا من 3.26 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية.
وتقاربت صادرات العراق من خام البترول خلال فبراير مع صادرات شهر يناير والتي بلغت 3.306 مليون برميل يوميًا، فيما كان حجم التصدير اليومي خلال ديسمبر 3.428 مليون برميل يوميًا.
وبحسب تقارير حديثة، فإن متوسط صادرات موانئ الجنوب خلال فبراير بلغت 3.3 مليون برميل يوميا، بينما بلغ متوسط صادرات "كركوك" عبر ميناء جيهان التركي 61 ألف برميل يوميًا.