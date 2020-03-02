صادرات نفط العراق 3.4 مليون برميل يوميا في فبراير

وتقاربت صادرات العراق من خام البترول خلال فبراير مع صادرات شهر يناير والتي بلغت 3.306 مليون برميل يوميًا، فيما كان حجم التصدير اليومي خلال ديسمبر 3.428 مليون برميل يوميًا.





وبحسب تقارير حديثة، فإن متوسط صادرات موانئ الجنوب خلال فبراير بلغت 3.3 مليون برميل يوميا، بينما بلغ متوسط صادرات "كركوك" عبر ميناء جيهان التركي 61 ألف برميل يوميًا.