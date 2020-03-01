جوارديولا يعلق على تتويج مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزي

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبوه، اليوم الأحد في التتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للموسم الثالث على التوالي، بعد التغلب في المباراة النهائية على أستون فيلا بنتيجة 2-1.





وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "الأمر يتعلق بثبات المستوى وتقديمه كل يوم، الأمر مذهل، المستوى كان رائعًا، عانينا بعض الشيء في الدقائق الأول بتحصلهم (أستون فيلا) على الفرص من الضربات الرأسية والركلات الركنية".





وتابع: لعبنا بصورة جيدة، وقدمنا شوطا ثانيا خاصا، في بعض الأحيان لا تعرف ما إذا كنت تهاجم أم تحاول الحفاظ على النتيجة، أعتقد بأنه كان يتوجب علينا تسجيل أهداف أكثر، ولكن المباراة كانت جيدة".





وعن تحركات مهاجميه في الشوط الأول وتغيير مراكزهم قال بيب: "عندما تدافع بأربعة لاعبين يمكنك القيام بذلك، ولكن عندما تدافع بخمسة لاعبين يكون الأمر صعبًا، لم نكن نعرف ما إذا كانوا سيدافعون بأربعة أم خمسة لاعبين، ولكننا قدمنا مستوى جيدا وتمتع فودين بفاعلية كبيرة".





وواصل: "هذا هو اللقب الثاني لنا هذا الموسم بعد الدرع الخيرية، وبالتالي الأمر جيد".



