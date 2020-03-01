رسالة سياسية وإنسانية.. خالد صلاح عن زيارة وزيرة الصحة للصين.. شاهد





وغرد خالد صلاح عبر تويتر قائلا: "‏أحترم الرسالة السياسية والإنسانية لسفر وزيرة الصحة إلى الصين، الرسالة هي؛ إلى الصين، احنا معاكوا فى الحزن والفرح".





وتابع: "وإلى مصر: ما تخافوش يا جماعة بسيطة الحكاية كلها وإلى البلدان التي منعت المصريين: بلاش خيابة والنبي".





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مؤتمرا صحفيا مع السفير الصينى بالقاهرة تزامنا مع زيارتها للصين،ودعت خلاله الشعب المصرى إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والوثوق ببيانات وزارة الصحة.









علق الكاتب الصحفي خالد صلاح على زيارة وزيرة الصحة المصرية هالة زايد للصين لدعم السلطات الصينية وتقديم المساعدة لهم في مواجهة فيروس كورونا الغامض.