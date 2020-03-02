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اقتصاد

التخطيط: حزم تدريبية للقيادات العليا بالحكومة لتأهيل الكوادر

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:01 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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آية الجارحي
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحلقة النقاشية الأولى حول المرأة المصرية في مجالس الإدارة "منتدى الخمسين"، والمنعقدة لمناقشة وضع المرأة المصرية في خطة الدولة المصرية وسبل تعزيز التمثيل النسائي في المراكز القيادية. 

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على خطة بناء الإنسان المصري التي اشتملت على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا، والقيادات الوسطى وقيادات الصف الثاني، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي.

ولفتت الوزيىة إلى أنه تم تصميم برنامج متخصص لبناء وتنمية قدرات القيادات النسائية العاملة بالجهاز الإداري للدولة سواء وزارات أو هيئات تابعة أو على مستوى دواووين المحافظات، الذي ينفذه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية، وتم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، كما تم تخريج الدفعة الثانية على مستوى خمس محافظات أخرى يوم الخميس الماضي الموافق 27 فبراير 2020. 

وأضافت السعيد أنه استكمالًا لخطة بناء الإنسان، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 وخصصت جزء منه لدعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، ودعم تأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة الخاصة بالمرأة التي تقدم أفكارًا جديدةً في سوق العمل وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
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