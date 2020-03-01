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محمد الباز: مصر لديها ثوابت في قضية سد النهضة.. وقرار إثيوبيا ليس جيدا

الأحد 01/مارس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الإعلامى محمد الباز، مصر لديها ثوابت أساسية فى التعامل مع قضية سد النهضة، متمثلة في عدم اتخاذها أي إجراءات تضر بمصالح أي دولة أفريقيا، وأن التفاوض هو أساس تحقيق كل دولة لمصالحها دون الإضرار بمصالح أي طرف.



وأضاف "الباز"، تقديمه برنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن رفض إثيوبيا حضور الجولة النهائية من مفاوضات سد النهضة بحجة أنها تريد المزيد من التشاور الداخلى لم يكن قرارا موفقا.


وأكد إثيوبيا تلجأ للكثير من الحيل لتحقيق أهدافها فى قضية سد النهضة مرة واحدة، لذا مصر تستنفد كل الأوراق الدبلوماسية والسياسية في سد النهضة، وعليه المفاوض المصرى يحتاج إلى دعم شعبي، وليس التشكيك.


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