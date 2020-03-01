سن الـ 80 هو أفضل عمر لبلوغ قمة السعادة.. تفاصيل

قال أحد كبار علماء الأعصاب إن الأشخاص يمكن أن يبلغوا قمة سعادتهما بعد سن الثماني، حيث تتحسن أجزاء من مخهم خلال فترة تقدم سنهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أجرى دانييل ليفيتين هذه الدراسة لكسر الأساطير حول الشيخوخة بما في ذلك فقدان الذاكرة وصعوبات في تعلم مهارات جديدة.

وجد أن الحياة "تتحسن فقط" من حيث الرضا العقلي العام وحل المشكلات بفضل التقدم بشكل جيد في سن الشيخوخة ، كجزء من بحثه عن كتابه الجديد "العقل المتغير: دليل علماء الأعصاب إلى الشيخوخة جيدًا".

في حديث السيد ليفيتين مع إذاعة صباح الخير يوم الإذاعة 2 ، قال: "لقد وجد علم الأعصاب في السنوات العشر الأخيرة ، أنه ليس بالضرورة أن تتضرر ذاكرة الشخص مع التقدم في العمر، مضيفًا أن من الأساطير الكبيرة الأخرى أن كبار السن يعانون من الاكتئاب.

وقال عالم الأعصاب إن سن بلوغ قمة السعادة يتراوح ما بين 72 عامًا و 82 عامًا ويمكن أن تزيد عن هذا العمر بعشر سنوات.