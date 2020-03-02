شعبة التبريد والتكييف تبحث آليات جديدة لتنشيط المبيعات

أكد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة اجهزة التبريد والتكييف إن سبل التسويق العصرية عبر الانترنت، اصبحت تمثل عنصرا مهما في تنشيط وترويج المبيعات للقطاعات المختلفة.





جاء ذلك عقب انتهاء اول يوم من البرنامج التدريبي الذي تنظمة باكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة للتوعية بسبل الترويج الالكتروني المختلفة لتنشيط الحركة التجارية في قطاعها ويستمر حتي الثامن من مارس الجاري.





وحضر اجتماع الشعبة سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة ليلي البيلي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ووليد رمضان عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ومحمد قويدر نائب رئيس غرفة شمال سيناء.





ولفت "الوسيمي" الي ان مثل هذه البرامج مهمة في خطة التنمية والتطوير التي تقوم بتنفيذها الشعبة خلال الفترة القادمة، مشيدا بدور اعضاء مجلس ادارة الشعبة ورغبتهم في تنمية وتطوير قطاعهم من خلال البحث عن كل ما هو جديد يفيد هذا النشاط.





واشاد نائب رئيس غرفة القاهرة بالدعم الذي يقوم به المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة للقطاعات المختلفة وتنويع الخدمات وزيادتها والاعتماد علي الطرق العصرية والتكنولوجية في عملية التنمية والتطوير بما يتناسب مع خطة الدولة التنموية والتطويرية التي تنفذها بالتعاون مع القطاع الخاص.





وشهدت نهاية الاجتماع احتفالية لمجلس ادارة الشعبة باختيار "الوسيمي" نائبا لرئيس غرفة القاهرة مؤخرا معتبريا ذلك خطوة مهمة علي مستوي قطاع التبريد والتكييف وبشكل عام للقطاعات المختلفة.