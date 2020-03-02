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اقتصاد

خبير: الأسبوع التجارى المقام بأوغندا حقق نتائج قوية ونتمنى تكراره فى الدول الافريقية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:03 ص
الاسبوع التجارى المقام
الاسبوع التجارى المقام بأوغندا
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محمد صبيح
أكد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن المعارض التجارية المصرية التى تنظمها الحكومة فى الدول الافريقية كتنظيم أسبوع تجارى حاليا بدولة اوغندا بالتعاون مع المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجارى ، هو فرصة ذهبية عظيمة لتسويق جيد للمنتج المصرى سيسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية .

أوضح عبدالعاطى ، أن هذه المعارض تحرك ايجابى على أرض الواقع من الحكومة المصرية لتسويق المنتج المصرى لاستقبال المستوردين وعقد صفقات استيرادية من مصر ، موضحا أن هذه المعارض ستحقق نجاحا باهرا اذا تكررت فى بقية دول القارة الافريقية ما سيجعلنا نغزو السوق الافريقية بمنتجاتنا .

تابع عبدالعاطى ، أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقى مهدت لنا الكثير لفتح أواصر التعاون بين مصر والدول الافريقية فى كافة المجالات وعلى رأسها الاقتصادية ، مضيفا أن هناك الكثير من الأسواق الافريقية لازالت تتعطش للمنتجات المصرية ، مشيرا الى أن المعرض المصرى الاوغندى قد نجح بتعاقدات اقتربت من 5 ملايين دولار لعقود تصديرية مستقبلا .

أوضح عبدالعاطى ، أن حجم الصادرات المصرية لاوغندا خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضى بلغت  91.2 مليون دولار ، مضيفا أن المكاتب التجارية بسفاراتنا الموجودة بأفريقيا يقع على عاتقها دور كبير فى التسويق للمنتجات المصرية ودراسة الأسواق الافريقية وماذا تحتاج من منتجات وما هى المنتجات الغير موجودة بها أو الناقصة منها وموجودة بمصر بكميات كبيرة لتصديرها .
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