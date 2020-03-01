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رياضة

20 دقيقة من كلاسيكو الأرض.. برشلونة يسيطر دون خطورة.. وريال مدريد يدافع

الأحد 01/مارس/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 15 دقيقة الأولى من مباراة ريال مدريد وضيفه برشلونة، بالسنتياجو برنابيو، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

واحتفظ برشلونة بالكرة بتفوق نسبي في نسبة الاستحواذ لكن دون أي خطورة أو تسديدة على المرمى.

وحاول ريال مدريد بتحفظ شديد في خط الوسط مباغتة الضيوف بكرتين على المرمى، الأولى كانت من بنزيما بتسديدة يمينية قوية من على حدود منطقة الجزاء كانت بعيدة عن المرمي.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم،  بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.

لم يفز ريال مدريد بأي من مبارياته السبع الأخيرة في الليجا ضد برشلونة، إذا فشلوا في الفوز بمباراة الليلة فسوف تكون من أسوأ سلسلة له بالكلاسيكو في تاريخ المسابقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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