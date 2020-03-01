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رياضة

أخبار الأهلي.. موسيماني يستخدم سلاح الجماهير للثأر.. وإهدار مال عام في صفقة نجم الفريق

الأحد 01/مارس/2020 - 10:43 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" اليوم "الاحد"، على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى مطار القاهرة في الموعد المحدد للتجمع، قبل سفر البعثة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى جنوب إفريقيا، المقرر له الحادية عشرة والنصف مساء اليوم.

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق صن داونز الجنوب إفريقي أمس، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة ، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

علق مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على تعاقد مجلس إدارة النادى الأهلي مع بعض الصفقات للفريق الأول لكرة القدم بأرقام مالية مرتفعة دون الاستفادة من ورائها.

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