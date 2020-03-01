بسبب تردي حالة النظافة.. محافظة القاهرة تعاقب القائم بأعمال حي المرج.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة ، إن اليوم قام محافظ القاهرة بالنزول إلى الشارع ومتابعة أعمال رئيس الحي في رفع كفاءة الحي .









وأضاف إبراهيم عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن عند المحافظ وقيامة بالجولة التفقدية وجدنا الكثير من الإهمال في الشوارع وقد أمر برفع والقمامة .













وأوضح إبراهيم عوض، أن محافظ القاهرة أمر بوقف القائم بأعمال رئيس حي المرج ومدير فرع الهيئة ورئيس وحدة الرصد وقمنا بفسخ عقود المسؤولين عن نظافة شارع مؤسسة الزكاة.













وتابع إبراهيم عوض: أن من ضمن الملفات التي تشغل محافظ القاهرة هو نقل الباعة المتجولين إلى السوق المخصص لهم كما أننا قمنا بذلك لكنهم لم ينفذوا الأمر.









واستكمل ابراهيم عوض: أننا سنقوم بالضغط علي الباعة للدخول إلى الأسواق المخصصة لهم.