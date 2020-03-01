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محافظات

حزب مستقبل وطن بأسوان يشارك في مرماح الخيول بقرية المنصورية.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 11:28 م
مرماح الخيول بقرية
مرماح الخيول بقرية المنصورية
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شاذلى عبد الفتاح
شارك وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان فى "مرماح" الخيول الذى يقام سنويًا بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو انطلاقًا من اهتمام الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد بالمشاركة المجتمعية فى مختلف الفعاليات والأنشطة التى تشهدها المحافظة.

ضم الوفد كل من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة أسوان، وطه حسن أمين الحزب بمركز دراو، ومحمود عادل أمين الإعلام بالمركز، وأسامة عبد الستار أمين الاستثمار بحزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة، ولفيف من قيادات الحزب من كافة أنحاء المحافظة.

فيما أكد النائب حسن سيد خليل بأن مسابقات الخيول فى محافظة أسوان هى أحد الموروثات الشعبية العربية الأصيلة التى يفتخر بها أبناء قرى ونجوع المحافظة، وبخاصة مركز دراو.

وأشار أسامة عبدالستار أمين الاستثمار بنصر النوبة بأن سباقات الخيول فى أسوان من الممكن أن يكون لها مردود اقتصادى واستثمارى كبير فى حالة الترويج لهذا الحدث الرائع بشكل جيد، وطرحه على شركات متخصصة فى التسويق الدعائى حتى تصبح هذه السباقات مصدرًا مهما من مصادر الاستثمار وزيادة الدخل لأبناء قرية المنصورية ومركز دراو بشكل خاص وفى محافظة أسوان بشكل عام.

وأشار عبد الستار إلى أن هذه السباقات يمكن أن تجذب العديد من عشاق سباقات الخيول فى الدول العربية الشقيقة لذلك يجب إجراء دراسة جدوى شاملة لسباقات الخيول التى يزيد عددها عن 15 سباقا على مستوى محافظة أسوان على مدار العام من أجل أكبر استفادة للأهالي.
حزب مستقبل وطن بأسوان يشارك في مرماح الخيول بقرية المنصورية.. صور
حزب مستقبل وطن بأسوان يشارك في مرماح الخيول بقرية المنصورية.. صور
حزب مستقبل وطن بأسوان يشارك في مرماح الخيول بقرية المنصورية.. صور
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