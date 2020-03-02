أرملة تستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة للمساعدة في علاجها

ناشدت السيدة سهير محمد ، البالغة من العمر 60عامًا ، أرملة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتها فى شراء العلاج والطعام.

وعن معاناتها وتقول فى رسالتها : أعانى من السكر والضغط، ولم أعد قادرة على الحركة بسبب كبر العمر، وأبنائى تخلوا عنى ولا أحد منهم يفكر في زيارتى أو السؤال عنى، ولا يوجد لدى مصدر رزق أعيش منه، غير المعاش الذى لا يكفى أياما قليلة من الشهر .

وأضافت: معاشى ٣٥٠ جنيهًا أدفع منه إيجار ١٥٠ جنيهًا والباقى اشترى به طعاما أياما قليلة، وأنا لا أستطيع العمل بسبب عجزى عن الحركة لكبر سني، ويوجد بعض من الأشخاص الذين يفعلون الخير يحضرون لى الدواء لكى يساعدنى على التخلص من الألم .

واختتمت كلامها قائلة: كل ما أتمناه، أن يساندنى شخص على تكاليف معيشتى، وكل ما أحتاجه مساعدة مالية أستطيع شراء منها العلاج وإحضار الطعام الذى يصعب عليا شراءه بعض الأوقات .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٣٧٤٨٨٧١

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