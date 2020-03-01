كلاسيكو الأرض.. كورتوا ينقذ ريال مدريد من هدف محقق بعد انفراد أرتور

أنقذ تيبو كورتوا حارس فريق ريال مدريد، مرماه من فرصة هدف محققة أمام برشلونة، في مباراة الكلاسيكو المقامة على ملعب " السنتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.









وشهدت الدقيقة 33، كرة خطيرة عندما انفرد البرازيلي أرتور ميلو لاعب برشلونة بالحارس كورتوا لكنه فشل في تسجيلها بعد تصدٍ رائع من العملاق البلجيكي.



