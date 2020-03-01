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رياضة

كلاسيكو الأرض.. كورتوا ينقذ ريال مدريد من هدف محقق بعد انفراد أرتور

الأحد 01/مارس/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنقذ تيبو كورتوا حارس فريق ريال مدريد، مرماه من فرصة هدف محققة أمام برشلونة، في مباراة الكلاسيكو المقامة على ملعب "السنتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.


وشهدت الدقيقة 33، كرة خطيرة عندما انفرد البرازيلي أرتور ميلو لاعب برشلونة بالحارس كورتوا لكنه فشل في تسجيلها بعد تصدٍ رائع من العملاق البلجيكي.


واحتفظ برشلونة على الكرة بتفوق نسبي في نسبة الاستحواذ لكن دون أي خطورة أو تسديدة على المرمى.


وحاولت كتيبة سينتس الاعتماد على ميسي من أجل فك طلاسم دفاعات ريال مدريد بقيادة سيرجيو راموس لكن دون جدوي، حيث كانت أخطر كرة من تسديدة يمينة ضعيفة من قائد برشلونة بالدقيقة 29.


واعتمد زيدان قائد كتيبة ريال مدريد على سرعة فالفيردي من أجل العرضيات المتقنة على رأس كريم بنزيما بالهجمات المرتدة.


وحاول ريال مدريد بتحفظ شديد في خط الوسط مباغتة الضيوف بكرتين على المرمى، الأولى كانت من بنزيما بتسديدة يمينية قوية من على حدود منطقة الجزاء كانت بعيدة عن المرمي.


ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.


لم يفز ريال مدريد بأي من مبارياته السبعة الأخيرة في الليغا ضد برشلونة، إذا فشلوا في الفوز بمباراة الليلة فسوف تكون من أسوأ سلسلة له بالكلاسيكو في تاريخ المسابقة.


ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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