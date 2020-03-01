أبو السعد: الجماعة الإرهابية منذ نشأتها منبر للإيجار.. فيديو

كشف طارق أبو السعد الباحث في شئون التنظيمات الإرهابية، علاقة جماعة الإخوان بالتنظيم الدولي بأوروبا، مؤكدا أن التنظيم الدولي لم يكن له تخطيط من الجماعة لكنه كان يتلقى من أجهزة مخابرات أمريكية.





وقال «طارق أبو السعد» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن أول من أسس التنظيم الدولي سعيد رمضان وهو أحد قيادات الإخوان وتولى بعد المناصب القريبة من حسن البنا.





وأضاف الباحث في شئون التنظيمات الإرهابية، أن القيادي الإخواني سعيد رمضان هو شخص مريب واستخدم الإسلام لتحقيق مأرب شخصية، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها منبر للإيجار.





وأشار إلى أن القيادي الإخواني سعيد رمضان يدير التنظيم من ألمانيا مع بقايا الإخوان الهاربين لتكوين جمعية، لافتا إلى أن سعيد رمضان استخدم الإسلام السياسي كحائط صد في المناطق الحدودية بين ألمانيا وشرق أوروبا.





فيما قالت الإعلامية أماني الخياط، إن تنظيم الإخوان الإرهابى يشهد انشقاقات وانقسامات كبيرة بين عناصر الداخل وقيادات الخارج، مشيرا إلى أن هناك صراعات كبيرة على المناصب داخل التنظيم أيضًا".



