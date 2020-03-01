مقتل 19 جنديا سوريا في قصف تركي بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، بمقتل مالا يقل عن 19 جنديًا من الجيش العربي السوري في قصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم في ريف محافظة إدلب.





وكان الجيش السوري أعلن، صباح اليوم، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.





كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.



