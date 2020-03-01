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أخبار العالم

مقتل 19 جنديا سوريا في قصف تركي بريف إدلب

الأحد 01/مارس/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، بمقتل مالا يقل عن 19 جنديًا من الجيش العربي السوري في قصف طائرات مسيرة تركية استهدفت مواقعهم في ريف محافظة إدلب. 

وكان الجيش السوري أعلن، صباح اليوم، أن طائرات تركية أسقطت مقاتلتين سوريتين بعد اعتراضهما أثناء قيامهما بمهمة قتالية في محافظة إدلب.

كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت اليوم الأحد، إغلاق مجالها الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، لرحلات الطائرات أو لأية طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانا أعلنت فيه دمشق إغلاق مجالها الجوي شمالي غربي سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب السورية، لرحلات الطائرات، ولأي طائرات مسيرة، مؤكدة أنه سيتم التعامل معها على أنه "طيران معاد يجب إسقاطه ومنع تحديد أهدافه العدوانية.
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