مدفأة فحم.. وفاة عامل وإصابة آخر بالاختناق في كفر الشيخ

لقى عامل مصرعه بمحافظة كفر الشيخ، وأصيب آخر، بسبب الاختناق نتيجة انبعاث دخان كثيف من موقد فحم للتدفئة أثناء تواجدهما بشقة مستأجرة لهما بمعرفة الشركة التي يعملان بها بمركز الحامول.





تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول م.ي 24 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بيلا، إلى مستشفى الحامول المركزي، جثة هامدة، وي.ج 26 عامل، مقيم بمركز كوم حمادة بالبحيرة، مصاب باختناق، وجرى حجزه بالمستشفى للعلاج.





وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، أن المتوفى والمصاب يعملان في شركة خاصة لفلاتر المياه بمدينة الحامول، وأثناء توجه زميلين لهما للشقة المستأجرة لهم بمعرفة الشركة، تبين انبعاث دخان كثيف نتيجة استخدامها موقد فحم للتدفئة، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.





بانتداب مفتش الصحة، أفاد عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة المتوفى ووجود احمرار بالعين وتيبس بالأطراف ويرجح أن يكون سبب الوفاة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.





وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 986 لسنة 2020، إداري مركز الحامول، وصرحت النيابة بدفن الجثة.



