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محمد فلا يوضح أسباب إلغاء رحلات السياحة من وإلى إيطاليا

الأحد 01/مارس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إن قرار إلغاء حجوزات السياحة والطيران من جانب إيطاليا تم منذ أسبوع.

وأوضح فلا خلال مداخلة هاتفية، له مع فضائية"دي إم سي"، تقديم الإعلامية، إيمان الحصرى، السبب وراء هذا القرار، خوف المواطنين السفر بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

وأشار، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، منظمة الصحة العالمية لم تنمع السفر بين الدول، لافتا إلى الدولة المصرية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا خاصة من الدول المتفشى بها المرض بصورة كبيرة مثل إيطاليا.

وأكد فلا، أن السياحية ستتأثر عالميا بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى عدم إلغاء حجوزات السياحة بموسم الصيف إلى الان. 

 
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