طبيب بجامعة شانتو الصينية: الحبس عقوبة إطلاق الشائعات حول كورونا في الصين

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد فيروسات طبية ومناعة بجامعة شانتو الصينية، إن العقار الذي كان يعالج مرض الإيبولا نتائجه على مصابي فيروس كورونا كانت جيدة، ولكن كل العقاقير في حيز التجربة، ولم يتم التوصل لعقار نهائي لتعميمه على مصابي كورونا حتى الآن.





وأضاف «فايد عطية»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن» أن الصين واجهت انتشار فيروس كورونا بشكل احترازى منقطع النظير ،والحبس هو عقوبة اطلاق الشائعات حول كورونا في الصين.





وأوضح أستاذ مساعد فيروسات طبية ومناعة بجامعة شانتو الصينية، أن الصين واجهت أزمة الكورونا بشكل رائع، كما أنها تسابق الزمن للوصول إلى عقار، مشيرا إلى أن هذه الادوية تم تجربتها علي اشخاص مصابين واتت بنتائج بالفعل ومنها خفة الالتهاب الرئوى بشكل كبير إضافة إلى حالات شفيت بالفعل.





وتابع فايد عطية ، أن أي تجربة أو بحث يتم عرض اسمه واسم الدواء يوميا في مؤتمر صحفي ويتناولون به كل التفاصيل، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية سبقت أغلب الدول ومنهم الصين في محاولات إجراء تجارب على عقاقير لمواجهة فيروس كورونا.