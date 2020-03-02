اليوم ورشة عمل بتجارة عين شمس.. إنتاج مقررات التعليم الإلكتروني المدمج

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "انتاج المقررات الخاصة بالتعليم الالكتروني المدمج" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .













صرح بذلك الدكتور خالد قدرى عميد الكلية، وأضاف أن ورشة العمل خاصة بأعضاء هيئة التدريس، ويحاضر بالورشة د ياسر الجبرتي مدير مركز التعليم الإلكتروني، د حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بحضور كل من د محمد عبد الفتاح وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، د مدحت عبد العال منسق التعليم الإلكتروني المدمج بكلية التجارة.



