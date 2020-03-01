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حوادث

مصرع عامل في تصادم توك توك مع سيارة مجهولة في كفر الشيخ

الأحد 01/مارس/2020 - 11:26 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمود زيدان
لقى عامل مقيم بإحدى قرى مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة التوك توك التي كان يستقلها وسيارة أخرى مجهولة.


وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "ك.ع" 60 سنة، مقيم بقرية شمشيرة، بمركز فوة، إلى مستشفى مطوبس المركزي، لقربه من الحادث، جثة هامدة.


وبسؤال شقيقه ، "م.ع" 52 سنة، تاجر، قال إنه حال استقلاله وشقيقه المتوفى دراجة نارية "توك توك" بناحية عزبة راشد، بمركز فوه، فوجئ بتوقف إحدى السيارات أمام قائد التوك توك بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامه بها ووفاة شقيقه.


بانتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة إثر حادث مروري، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.


حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2145 لسنة 2020، جنح مركز فوه وتم تكليف رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، وصولًا لتحديد قائد السيارة.

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