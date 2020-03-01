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رياضة

أخبار الرياضة.. عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا.. الزمالك يرد على إضراب لاعبيه

الأحد 01/مارس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المثار حول تغيير طاقم حكام مواجهة الترجي التونسي والزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .


أكد مسئولو نادي الزمالك عدم صحة الأنباء التي ترددت حول إضراب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن خوض تدريب اليوم.


أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .


وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رسالة تحذير لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " وفريق الزمالك وجماهيره بشأن مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


تأكد غياب اللاعب الجزائري إلياس شتي، مدافع فريق الترجي التونسي، عن موقعة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والترجي


- كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن تفاصيل صادمة تضمنها التقرير الذى تقدم به الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الذهاب بين نادى الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

نادر شوقي يكشف موعد عودة رمضان صبحي للملاعب


- كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، عن مفاجآت بشأن إصابة اللاعب وسبب تأخير عودة اللاعب وتوجيه رسائل لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومحمد بركات مدير المنتخب.

خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا


- علق محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، على جواز إنهاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد محمود عبدالمنعم كهربا دون أي تبعات أو مسئولية على القلعة الحمراء.

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