أخبار الرياضة.. عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا.. الزمالك يرد على إضراب لاعبيه

تأكد غياب اللاعب الجزائري إلياس شتي، مدافع فريق الترجي التونسي، عن موقعة الزمالك، يوم الجمعة المقبل، بإياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والترجي
- كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن تفاصيل صادمة تضمنها التقرير الذى تقدم به الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الذهاب بين نادى الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا.
نادر شوقي يكشف موعد عودة رمضان صبحي للملاعب
- كشف نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، عن مفاجآت بشأن إصابة اللاعب وسبب تأخير عودة اللاعب وتوجيه رسائل لرينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومحمد بركات مدير المنتخب.
خبير لوائح يكشف عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا
- علق محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، على جواز إنهاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد محمود عبدالمنعم كهربا دون أي تبعات أو مسئولية على القلعة الحمراء.