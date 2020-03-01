أخبار الرياضة.. عقوبة الأهلي حال فسخ عقد كهربا.. الزمالك يرد على إضراب لاعبيه

أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل المثار حول تغيير طاقم حكام مواجهة الترجي التونسي والزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .



أكد مسئولو نادي الزمالك عدم صحة الأنباء التي ترددت حول إضراب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن خوض تدريب اليوم.









أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .









