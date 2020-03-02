فتح باب الترشح لعمادة كلية التمريض بجامعة طنطا .. اليوم

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التمريض للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين 2 مارس 2020 وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوم الاثنين 9 مارس.





وأوضح "سبع" إنه وفقًا للجدول الزمني تم تخصيص الفترة من يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 حتى الخميس 12 مارس لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين ، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من السبت 14 مارسحتى الاثنين 16 مارس ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الاثنين 16 من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الخميس 19 مارس 2020.



