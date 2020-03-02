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سيارات

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قامت شركة تعديل السيارات مانسوري التي كانت تخطط للكشف عن شعار جديد خلال معرض جنيف الذى تم الغائه إلى جانب العديد من الإبداعات المخصصة، بالكشف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن سيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة الجديدة.

 

حصلت السيارة التي ولدت من جديد على تعديلات هيكلية تتكون من مصدات أمامية وخلفية معاد تصميمها، مع عتبات جانبية مصنوعة من ألياف الكربون، والعديد من القطع الجديدة، كما يمكننا رؤية الاستخدام الكثيف لألياف الكربون، وشبك Panamericana الأمامي الأسود الداكن، ولمسات حمراء على أغطية المرايا ذات اللونين، وجنوط مقاس 24 بوصة بتصميم على شكل حرف Y.

 

ترقيات المحرك وسعر السيارة قامت شركة تعديل السيارات مانسوري بالكشف عن مرسيدس AMG G63  المعدلة بقوة كبيرة

أما فيما يتعلق بترقيات المحرك، فقد أدى استخدام نظام العادم الرياضي إلى رفع قوة المحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر من 585 إلى 720 حصان، ولم تكشف مانسوري عن أرقام الأداء بعد، لكن الإصدار القياسي يحتاج إلى 4.5 ثانية فقط للتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا، وسيصل إلى سرعة قصوى قدرها 240 كلم/سا باستخدام حزمة  AMG Driver الاختيارية، أو إلى سرعة 220 كلم/سا بدونها.

إذا كان لديك فضول لمعرفة ما إذا كانت سيارة مانسوري مدرجة للبيع، فهي معروضة للبيع بسعر 361,327 دولار ، أي أكثر من ضعف سعر G63 AMG العادية في ألمانيا.

شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور
شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور
شاهد مرسيدس AMG G63 بعد التعديل .. صور
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